Insulti a Meloni. Prof Gozzini sospeso dall’Università di Siena in attesa del Consiglio di disciplina

«In attesa della pronuncia del Collegio di disciplina dell’Ateneo, che si riunirà nei prossimi giorni , il professor Gozzini è stato sospeso cautelativamente dall’attività didattica».

A dirlo in una nota il rettore dell’Università di Siena Francesco Frati.

«Seguendo le procedure dettate dallo Statuto – si legge nella nota dell’Università -, ho inviato al Collegio di Disciplina la documentazione da esaminare, proponendo per il docente la sospensione dal servizio per tre mesi. Gli attacchi volgari e sessisti rivolti all’Onorevole Meloni pongono a noi tutti una seria riflessione su quanto questi comportamenti, rivolti spesso alle donne, siano gravi, inaccettabili e da stigmatizzare senza riserve. Abbiamo la necessità di difendere l’onore dell’Ateneo e far sì che l’Università di Siena, a sua volta vittima delle dichiarazioni del professore, sia difesa nella sua dignità» ha concluso il rettore.