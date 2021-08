SANSEPOLCRO – Principio di incendio, questa notte attorno alle 3, nel vano tecnico della dialisi dell’ospedale di Sansepolcro.

A darne notizia in una nota l’Asl Toscana Sud Est. «Sono stati immediatamente avvertiti i Vigili del Fuoco e i danni sono stati quindi limitati al motorino di avviamento di un’apparecchiatura collocata in un locale tecnico – si legge nella nota – . Ai pazienti che avevano oggi in programma la dialisi, questa viene garantita presso gli ospedali San Donato e la Fratta, con trasporti sanitari. L’Asl Tse attende il parere dei Vigili del Fuoco per potere riprendere l’attività nella dialisi di Sansepolcro: fino a quel momento, tutti i pazienti continueranno regolarmente la dialisi in altri presidi ospedalieri dove verranno come sempre accompagnati con trasporto sanitario».