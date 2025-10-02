Tempo lettura: < 1 minuto

PISA – “Bisogna avere il coraggio di prendere atto della situazione e autorizzare l’impiego dei famosi manganelli che, forse, potrebbero servire anche a far rinsavire più di qualcuno”.

L’eurodeputato pisano della Lega, Edoardo Ziello, non usa mezzi termini parlando delle proteste annunciate per tutta la giornata di oggi in città dagli attivisti per la Palestina, invocando l'”utilizzo dei manganelli”. L’esponente leghista non nasconde il riferimento all’annoso fatto di cronaca avvenuto nel febbraio del 2024, quando un reparto di polizia fermò una manifestazione studentesca non autorizzata a colpi di manganello.

Avvenimento che venne condannato anche dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, oltre che da buona parte della società civile e dal sindaco di centrodestra pisano Michele Conti.

“I ‘Propal’ – scrive Ziello sul suo profilo facebook – hanno annunciato che faranno altre proteste, sfruttando la complicità di alcuni ‘sindacati’ comunisti che hanno lanciato lo sciopero generale. I blocchi ferroviari e stradali, degli scorsi giorni, non gli sono bastati per cui di fronte alla loro ennesima imposizione è opportuno che il prefetto e il questore di Pisa chiedano l’impiego, immediato, dei reparti celeri perché, evidentemente, con il buonismo e l’impunità non si fa altro che alimentare la voglia di chi vuole produrre caos e paralisi della nostra città”.

“Bisogna avere il coraggio – conclude l’eurodeputato – di prendere atto della situazione”.