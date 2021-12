LUCCA – Si consolida la ripresa della produzione industriale a Lucca, Pistoia e Prato: secondo il Centro studi di Confindustria Toscana Nord, nel terzo trimestre 2021 la crescita tendenziale della produzione è del +8,4% rispetto allo stesso periodo del 2020, mentre il confronto con il 2019, ultimo anno pre-Covid, è ancora in negativo (-2,8%).

Differenziate, si legge in una nota di sintesi, le prestazioni dei vari settori; sono ancora impegnati a recuperare i livelli del 2019 la moda, il lapideo, il mobile e in misura minore la carta; vicinissima all’obiettivo la metalmeccanica, mentre chimica, plastica, alimentare e mezzi di trasporto lo superano, in qualche caso anche ampiamente.

La situazione nelle province

Fra le singole province, nel complesso la manifattura a Pistoia aumenta, in termini tendenziali del +4,6%; a Prato cresce dell’11,9% rispetto allo stesso periodo del 2020, ma è in calo del 9,4% rispetto alla media 2019; a Lucca invece il dato della produzione è superiore del +2,4% rispetto al 2019.