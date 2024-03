CAMPI BISENZIO – Un annuncio quasi inatteso, ma che potrebbe porre fino a un incubo durato molti mesi. Qf sarebbe pronta a rinunciare ai licenziamenti.

“Si comunica che la nostra società rappresenta la propria volontà di rinunciare alla procedura in atto per i licenziamenti del personale e di avviare un’iniziativa aziendale finalizzata a conseguire l’esodo incentivato del personale. I dettagli saranno comunicati ai lavoratori nei prossimi giorni”, ha affermato la società, depositaria dell’eredità dell’ex Gkn e decisa a rilanciarla.

Lo scorso dicembre il tribunale di Firenze, esprimendosi sul ricorso per atteggiamento antisindacale presentato dai sindacati, aveva infine imposto alla proprietà di ricorrere all’applicazione della legge 234 che prevede l’obbligo di presentare un piano industriale e di impatto sociale proprio al ministero delle Imprese.

Per il collettivo di fabbrica dell’ex Gkn “la decisione deve essere politica. Senza un intervento pubblico, non se esce”, e poi rilancia il progetto del “consorzio industriale pubblico per un polo delle energie rinnovabili e della mobilità leggera”.