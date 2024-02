FIRENZE – Dopo il Gemelli di Roma, che apre la classifica, solo ospedali del nord. Fino ad arrivare all’11° posto occupato dal fiorentino Careggi.

Specchio della graduatoria 2024 di Newsweek, che ha messo in fila le migliori 250 strutture sanitarie al mondo. Per quanto riguarda la Toscana, l’Aou Pisana è in 27° posizione, il San Donato di Arezzo è 29°. Poi Santa Maria Nuova di Firenze al 53°, il Misericordia di Grosseto al 55°, le Scotte di Siena al 73° e l’ospedale di Livorno al 93°. La classifica mette insieme l’apprezzamento di esperti medici e dei pazienti post ricovero.

Il punteggio di ciascun ospedale, spiega il settimanale statunitense, “si basa su un sondaggio online condotto tra oltre 85.000 esperti medici e sui dati pubblici provenienti da sondaggi sui pazienti post-ospedalizzazione sulla loro soddisfazione generale. Il punteggio considera anche parametri su aspetti come l’igiene e il rapporto paziente-medico”.