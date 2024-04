FIRENZE – Nuovi investimenti per l’edilizia sanitaria e l’ammodernamento tecnologico. Pronti 112 milioni, dei quali 106 messi a disposizione dallo Stato.

Dei ventisette interventi previsti, sei andranno a completarne alcuni già programmati e finanziati con riparti precedenti delle risorse del fondo dell’articolo 20. La realizzazione del nuovo Dipartimento Emergenza Urgenza dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Torregalli, tra Firenze e Scandicci, è uno di questi. Il finanziamento (8 milioni) permetterà di completare la realizzazione della Diagnostica di risonanza magnetica, il Dipartimento materno- infantile con pronto soccorso ostetrico-ginecologico, ambulatori di ostetrica, sale parto e degenza ostetrica e terapia intensiva neonatale.

Sempre all’ospedale San Giovanni di Dio si prevede la ristrutturazione dei reparti di degenza, (2,8 milioni), mentre all’ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri la riqualificazione del reparto di radiodiagnostica e la realizzazione di una scala antincendio (3,8 milioni). Il finanziamento permetterà anche il miglioramento dell’accessibilità e della percorrenza dell’ospedale Palagi a Firenze attraverso la realizzazione di scale mobili e la riqualificazione degli ascensori (4,1 milioni).

Rientra nel programma pure la realizzazione del primo lotto del Centro autismo di Empoli (7,3 milioni), che erogherà servizi per adulti ed adolescenti con spettro autistico e la Casa di comunità di Castelfranco di sotto (2,5 milioni). A questi si aggiunge il progetto di realizzazione del distretto socio-sanitario presso il Centro servizi Montedomini (5,1 milioni).

Ad Arezzo si procederà con la riqualificazione del distretto sanitario di via Guadagnoli (13 milioni), con la demolizione e ricostruzione della palazzina servizi amministrativi, facente parte del distretto, mentre a Massa Marittima, grazie alle risorse a disposizione (1 milione), potrà essere pianificata la realizzazione dell’ospedale di comunità. iversi sono gli interventi che interesseranno Grosseto: all’ospedale Misericordia è in programma la realizzazione di una nuova area interna da destinare al laboratorio di anatomia patologica (1,4 milioni), la ristrutturazione del distretto sanitario di Villa Pizzetti per la realizzazione del nuovo polo distrettuale (9,2 milioni) e il nuovo hospice che amplierà l’offerta di assistenza per pazienti e familiari (2 milioni). Per l’ammodernamento della strumentazione è previsto uno stanziamento di 20 milioni.

“Gli interventi previsti, molti dei quali a completamento di progetti già programmati e finanziati, tengono insieme riqualificazione, efficientamento energetico ed innovazione strumentale: tre elementi che ci consentiranno di disegnare luoghi di cura a misura dei pazienti e dei professionisti, con l’obiettivo di migliorare la risposta ai bisogni delle persone”, ha evidenziato l’assessore regionale Simone Bezzini.