FIRENZE – Gli obiettivi al 30 settembre sono stati centrati. La Toscana è in linea con il ruolino di marcia sui progetti strutturali in sanità finanziati con il Pnrr.

Si tratta di un investimento da 215 milioni per realizzare entro il 2026 case e ospedali di comunità. Delle 77 previste, 31 interessano l’Asl Toscana Centro, 27 l’Asl Toscana Nord Ovest e 19 l’Asl Toscana Sud Est. Dieci dei 24 ospedali di comunità invece saranno realizzati nell’Asl Toscana Centro, 8 nella Nord Ovest e 6 nella Sud Est. In tutta Italia sono 1350 le case di comunità inserite nel Pnrr e 400 gli ospedali di comunità. Per la Toscana significa un investimento rispettivamente di quasi 147 e 68 milioni.

La Toscana è in linea anche con la tabella di marcia prefissata per la messa a norma antisismica dei nosocomi, attraverso i fondi del piano nazionale per gli investimenti complementari: ventinove interventi (altri sette sarannno finanziati con il Pnrr), comprese le aziende universitario-ospedaliere. Anche in questo caso sono già stati firmati tutti i contratti.

“Siamo pronti per l’avvio dei lavori già dai prossimi mesi e sono dunque contento e soddisfatto – ha affermato il presidente regionale Eugenio Giani –. A chi dice che le Regioni erano in ritardo la Toscana risponde dimostrando di aver saputo fare bene e velocemente i compiti a casa assegnati. Ci auguriamo adesso che il Governo non venga meno agli impegni presi a detrimento di un investimento che è strategico per ridisegnare l’assistenza sanitaria in un modello che ha fatto tesoro delle criticità emerse durante la pandemia da Covid-19”.