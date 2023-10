SIENA – ‘Parsifal’ torna nel Duomo di Siena, fonte ispiratrice di questa magistrale opera. Evento di ‘Wagner und Siena’, cinque appuntamenti straordinari, dal 20 ottobre al 12 novembre.

Volontà dell’Opera della Metropolitana e Accademia Musicale Chigiana, con grandi interpreti della scena wagneriana per conoscere, con la collaborazione del Conservatorio Musicale ‘R. Franci’, capolavori sinfonici e altri aspetti del grande compositore tedesco. Un cartellone di eventi molto intenso che, omaggio a Richard Wagner a 210 anni dalla nascita e a 140 anni dalla morte, con il contributo del maestro organista Cesare Mancini e del Coro della Cattedrale ‘Guido Chigi Saracini’ diretto da Lorenzo Donati, sostiene l’idea che, un’opera, in parte ispirata al Duomo di Siena, rappresenti una grande attrattiva per i visitatori che, da tutte le parti del mondo, visitano la Cattedrale dedicata a Maria SS. Assunta.

«‘Wagner und Siena’ amplia il cartellone dell’Accademia Musicale Chigiana – ha detto il presidente Carlo Rossi in occasione della presentazione a Palazzo Chigi Saracini – e consolida il nostro rapporto con Opera della Metropolitana. Ad accrescere l’attrattiva di questo nuovo Festival, la sua programmazione: coincide con le nostre celebrazioni per il centenario della Micat in Vertice festeggiata con uno straordinario cartellone ed anticipa il grande evento del 22 novembre quando esattamente un secolo fa nasceva grazie al conte Guido Chigi Saracini».

Il merito di ‘Wagner und Siena’ è anche dell’intuito e della sensibilità del rettore dell’Opera della Metropolitana di Siena Giovanni Minnucci per la nostra Cattedrale. Stimolato dal rapporto fra il compositore e il suo Parsifal con il nostro Duomo ha approfondito la ricerca che poi è andata oltre, diventando questo nuovo festival. «Richard Wagner e la moglie Cosima arrivano a Siena il 21 agosto 1880 – ha raccontato il rettore Minnucci, -. Il 23 agosto sono in Cattedrale, prima di recarsi nella Villa di Torre Fiorentina della Famiglia Sergardi: la residenza nella quale alloggeranno dal 24 agosto fino al termine del soggiorno, il 1° ottobre. Lo attesta il ‘Registro con le Firme dei visitatori’, nell’Archivio dell’Opera della Metropolitana di Siena (AOMS 1446 [2715]), nel quale si legge la sottoscrizione autografa del grande compositore”.

L'autore del Parsifal aveva indugiato sotto le campate della navata centrale e di quelle laterali, guardando verso la cupola, il presbiterio e verso la fuga delle colonne: convinto che fosse l'ambientazione ideale per il momento conclusivo del suo 'mistero scenico'. «'Wagner und Siena' valorizza il rapporto tra musica e spiritualità sviluppato dalla Chigiana – ha affermato il direttore artistico Nicola Sani -. Parsifal è un viaggio in tutti i sensi -: spiritualmente, poiché racconta della trasformazione dell'individuo da essere inconsapevole a persona cosciente e padrona del suo destino; simbolicamente, poiché il protagonista nel corso dello sviluppo drammaturgico compie il percorso spirituale viaggiando nel tempo e nello spazio.

Wagner und Siena alza il sipario il 20 ottobre a Palazzo Chigi Saracini con Sarah Wegener, oggi una delle più grandi voci della liederistica, specializzata nel repertorio del tardo romanticismo europeo. Accompagnata dal pianista Götz Payer, interpreterà i Wesendonck Lieder di Wagner, ampliati da un ventaglio di Lieder di compositori di epoche diverse, associati all’ispirazione wagneriana, per culminare negli intensi Fünf Rückert-Lieder di Gustav Mahler, di struggente, apocalittica bellezza.