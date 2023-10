FIRENZE – Una lettera congiunta dalla Toscana verso Whirlpool. Il risultato del confronto in Regione che ha visto la partecipazione anche di rappresentanti della multinazionale.

“L’attuale Whirlpool o la futuro Newco sappiano che se intendono investire a Siena troveranno degli alleati nelle Istituzioni toscane; in questi anni lo stabilimento è rimasto vivo grazie al sacrificio dei lavoratori, ora tocca all’azienda e noi siamo pronti a sostenerla”, ha affermato Valerio Fabiani, consigliere per il lavoro del presidente Giani.

La vicenda riguarda investimenti, volumi di produzione e sostenibilità dello stabilimento che occupa 300 lavoratori e che attende le decisioni della multinazionale sull’intera area Emea, ovvero Europa, Medio Oriente e Africa. Di qui il secondo punto condiviso nella riunione in presidenza: nella more dell’attesa pronuncia dell’anti trust inglese e di quello europeo sulla fusione tra Whirlpool e Arcelik, atteso entro la fine di ottobre, si prepara quello che Fabiani ha definito “l’impegno concreto delle istituzioni, come già è accaduto nel passato proprio per lo stabilimento di Siena, con strumenti utili a sostenere la ripartenza e che si collocano accanto a quelli che ha nelle mani il Governo, che ha a disposizione la golden power”.

Il tavolo di monitoraggio non si risolve ma rimane attivo e in attesa del prossimo incontro che sarà in stabilimento a Siena, con gli stessi interlocutori di oggi, per un aggiornamento rispetto al procedimento di fusione e per iniziare a condividere il piano di investimenti dell'azienda per il prossimo anno.

“Il Comune di Siena – ha evidenziato Michele Capitani – prosegue nel suo impegno al fianco dei lavoratori dello stabilimento senese, per la tutela di un presidio occupazionale, il cui smantellamento avrebbe pesanti risvolti anche sociali. Per questo, insieme alla Regione Toscana come emerso dal tavolo di oggi, abbiamo chiesto al governo un impegno preciso per un’attenzione specifica sul futuro dei lavoratori di Whirlpool, per la garanzia dei livelli occupazionali e la continuità produttiva nel sito di Siena. Sono convinto che il Ministro Adolfo Urso accoglierà questa istanza”.