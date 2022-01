FIRENZE – Promuovere l’educazione linguistica, con particolare riferimento all’apprendimento, alla conoscenza e alla padronanza della lingua italiana, nella sua varietà d’uso e nella sua evoluzione storica.

E’ l’obiettivo del progetto ‘Proverbi Danteschi: ieri e oggi’ promosso dall’Ufficio scolastico regionale, dall’Accademia della Crusca e dalla società Dante Alighieri-Comitato di Firenze a seguito del protocollo di intesa siglato nello scorso dicembre.

38 le classi coinvolte

Il progetto, partito oggi con la prima lezione, coinvolgerà in totale 38 classi terze e quarte delle scuole secondarie di secondo grado della Toscana. L’iniziativa, si spiega in una nota, consentirà di realizzare percorsi, laboratori didattici e iniziative di divulgazione e approfondimento sui temi connessi con l’educazione linguistica nell’ambito della lingua italiana per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e di attivare percorsi di ricerca e di formazione destinati al personale docente. Gli enti firmatari costituiranno un gruppo di coordinamento con il compito di definire una programmazione triennale delle attività di ricerca e formazione.