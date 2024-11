FIRENZE – La Toscana arranca nella classifica della qualità della vita, la graduatoria stilata ogni anno da Italia Oggi e Ital Communications con La Sapienza di Roma.

E sono lontani i tempi in cui Siena primeggiava incontrastata. L’unica provincia che rimane nella top ten ma con un calo di tre posizioni rispetto al 2023 è quella di Firenze che scende all’ottavo posto.

Servizi, soglia di reddito, infrastrutture, vitalità del tessuto produttivo, questi i principali elementi di qualità che devono contraddistinguere un centro urbano.

Nella graduatoria generale, Milano conquista nuovamente il podio classificandosi al primo posto, seguita da Bolzano e Monza e Brianza. Ultimissimo posto, il 107esimo, per Caltanissetta. Con il suo ottavo posto Firenze è la prima tra le toscane, appunto, seguita da Siena (29esimo posto, con ben 18 posti persi), Pisa (34esimo posto, 11 posizioni guadagnate), Prato (39esimo posto, 10 posizioni in meno), Livorno (53esimo posto, stabile), Pistoia (55esima posizione, una posizione persa), Lucca (58esima, 7 posizioni perse), Arezzo (59esimo posto, 7 posizioni perse), Massa Carrara (61esima, un posto guadagnato), ultimo posto in Toscana per Grosseto (64esima posizione, 8 posizioni in meno).

