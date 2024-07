SINALUNGA – L’ultimo avvistamento di Riccardo è avvenuto poco dopo mezzogiorno a Grosseto. Il ragazzo, 14 anni, originario della Romania ma nato a Pontedera (Pisa), si trovava nei pressi della stazione.

Difficile che sia rimasto in zona, considerando che dal 5 luglio, quando è scomparso dalla piscina comunale di Sinalunga (Siena), ha interrotto ogni comunicazione i propri famigliari. Il telefono in suo possesso da quel giorno risulta spento.

Il giovane da febbraio vive in una comunità del Senese. Decisione che, assicura la madre, Maria Vittoria Hasna, “è stata presa di comune accordo”. La donna sospetta che l’allontanamento del figlio sia “volontario”, nonostante durante questo percorso “i miglioramenti nel rendimento scolastico e comportamentali siano evidenti”. I contatti tra i due non si sono mai interrotti, sia di persona che telefonicamente, ma ancora con i servizi sociali non era stato stabilito un ritorno a casa.

Il caso è seguito sia mediaticamente – a Chi l’ha visto si è rivolta la stessa madre – che istituzionalmente. Il sindaco di Volterra, dove risiede la famiglia, ha lanciato un appello sui social per cercare di ritrovarlo. “Riccardo, un ragazzo di 14 anni residente nella nostra città, manca da casa dal 5 luglio, quando recatosi a Sinalunga per andare in piscina si sono perse le sue tracce – ha scritto Giacomo Santi -. Si prega di dare la massima condivisione della notizia e di segnalare al numero sotto indicato qualsiasi informazione si ritenga importante. Sono vicino alla famiglia in questo momento di grande preoccupazione e rappresento la totale disponibilità dell’amministrazione comunale per qualsiasi necessità, auspicando una felice e tempestiva risoluzione dell’accaduto”.

Lo stesso primo cittadino ha spiegato “di essersi messo in contatto con la prefettura di Pisa” per intraprendere le ricerche. Sulla tracce del giovane ci sono anche i carabinieri.