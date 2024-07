FIRENZE – Sfiora i 20 milioni il taglio ai Comuni previsto dalla spending review, secondo la legge di bilancio 2024. Criticità fatta emergere da Anci Toscana.

“E’ grave che il governo vada avanti senza il parere favorevole di Anci in Conferenza stato città – ha affermato il direttore Simone Gheri – Noi siamo e resteremo contrari a mettere in relazione il taglio delle risorse con gli stanziamenti ottenuti dai Comuni con il Pnrr: faremo di tutto perchè la prossima legge di bilancio venga superata questa impostazione. E ci auguriamo che il governo abbia un ripensamento anche sul taglio relativi all’anno in corso”.

La preoccupazione di Gheri fa eco a quella di Alessandro Canelli, sindaco di Novara e responsabile Finanza locale dell’Anci, che proprio ieri aveva sottolineato come l’Associazione si sia battuta in ogni sede per minimizzare gli effetti della spending review “e come continuerà a farlo a tutela di tutti i Comuni italiani”.