VOLTERRA – “Questo non è amore”. Si chiama così la campagna nazionale della Polizia di Stato che nei giorni scorsi ha raggiunto anche la centralissima via Gramsci, a Volterra, con uno stand allestito dal Commissariato cittadino.

L’occasione ha fatto sì, come fanno sapere dal Commissariato, che numerose cittadine e cittadini abbiano potuto «confrontarsi con le poliziotte della Questura presenti, coadiuvate da professioniste specializzate nell’ambito della prevenzione e della tutela delle donne vittime di violenza. La campagna di prevenzione permanente “Questo non è amore”, giunta alla quinta edizione e curata dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, rappresenta una preziosa occasione per focalizzare l’attenzione su una problematica purtroppo sempre più attuale, quella della violenza di genere, cercando di soffermarsi sull’importanza della prevenzione e del supporto psico-fisico delle donne oggetto di abuso e maltrattamenti».

«Nell’interlocuzione con i cittadini – spiega ancora il Commissariato – sono stati esaustivamente esposti e spiegati quegli istituti giuridici fondamentali finalizzati proprio alla lotta di questa terribile piaga sociale, con particolare riferimento all’ammonimento per maltrattamenti, alle previsioni sul tema degli atti persecutori (cd. “stalking”), alle tutele offerte dalla procedura velocizzata del “codice rosso”. Ai partecipanti è stato distribuito variegato e numeroso materiale informativo ed illustrativo». Analoghe iniziative si sono svolte in questi mesi anche nel capoluogo provinciale e a Pontedera.