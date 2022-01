ROMA – E’ durato un’ora nell’aula della Camera lo spoglio delle schede nella prima votazione per eleggere il presidente della Repubblica.

Fumata nera nella prima votazione del Parlamento in seduta comune integrato dai delegati delle regioni per eleggere il presidente della Repubblica. Nessuno, ha detto il presidente della Camera Roberto Fico proclamando il risultato dello spoglio, ha raggiunto il quorum previsto dalla Costituzione dei due terzi dei componenti del Collegio.

Le schede bianche sono state 672, 49 quelle nulle. I voti dispersi sono stati pari a 88. In tutto i presenti e i votanti sono stati 976 rispetto ai 1008 previsti. Il quorum necessario a eleggere il Capo dello Stato non è dunque stato raggiunto.

Servirà una nuova votazione, già prevista per domani a partire dalle 15.

Un clima di grande confusione quello in cui si è avviato il primo voto per l’elezione del presidente della Repubblica, ed è stata fumata nera. Non c’è stato l’accordo tra le forze politiche anche se, oggi hanno avviato un dialogo, come ha confermato una nota congiunta Lega-Pd al termine dell’incontro tra Matteo Salvini e Enrico Letta.