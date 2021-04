FIRENZE – Boom di richieste al Patronato Acli della provincia di Firenze per il reddito di emergenza, la misura di sostegno economico ai nuclei familiari in condizioni di necessità. Ancora prima dell’apertura della piattaforma Inps per la richiesta del Rem, gli sportelli del patronato Acli della provincia di Firenze hanno raccolto oltre 150 domande, in soli due giorni, e altre decine sono state inviate tramite il sito creato appositamente dal patronato Acli per agevolare i cittadini nell’invio della domanda.

Richiesta di assistenza molto alta

«Dalla scorsa settimana la richiesta di assistenza per l’invio della domanda per il Rem è davvero molto alta – afferma Elisabetta Di Lorenzo, direttrice provinciale Patronato Acli Firenze – Nonostante la piattaforma Inps sia disponibile soltanto da oggi, nei giorni scorsi abbiamo raccolto decine di richieste sia agli sportelli che sul sito. Coloro che pensano di avere i requisiti per l’accesso al Rem non hanno aspettato l’apertura ufficiale della piattaforma, ma ci hanno già consegnato i documenti. E noi siamo pronti a trasmetterli all’Inps».

Scadenza domande il 30 aprile

La scadenza per la presentazione delle domande per l’accesso al Rem è fissata al 30 aprile. In Toscana sono oltre 40 gli sportelli del Patronato Acli pronti ad assistere gratuitamente i cittadini, ma Di Lorenzo sottolinea anche l’importanza del sito.«“Il sito che abbiamo lanciato la scorsa settimana permette ai cittadini di anticiparci i dati necessari all’invio della domanda, evitando così di fare la fila agli sportelli. Poi pensiamo noi a portare a termine la procedura contattando l’utente solo se è necessario».