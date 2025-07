Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE Fa clamore la dura presa di posizione di alcuni gruppo M5s che a chiare lettere dicono “no” all’alleanza con il Pd e con una coalizione guidata dal candidato governatore Eugenio Giani.

Con una nota congiunta i gruppo del Movimento di Empolese-Valdelsa, Chianti, Grosseto, Carrara, Livorno, Colline Livornesi, Val di Cornia, insieme ad altri, si dicono “consapevoli che il percorso di discontinuità più volte da loro manifestato non è mai partito e mai partirebbe al di là di alcune concessioni su alcuni nostri temi”.

“La Toscana non è pronta a questa alleanza – scrivono -. Non è pronto il nostro elettorato, e soprattutto non sono pronti i nostri attivisti sul territorio, che si troverebbero costretti a dover smentire quanto finora sostenuto secondo i principi ed i valori fondanti del Movimento. Non è pronta, ma è addirittura ostile l’attuale classe dirigente del Pd locale e tutte le istituzioni ad esso collegate.

Da qui, l’invito al presidente del M5S, Giuseppe Conte: “Siamo certi che il presidente Conte saprà prendere le migliori decisioni in merito”.

