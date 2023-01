CAMPI BISENZIO – Dopo lavori di ampliamento e potenziamento dell’area protetta, riapre al pubblico l’Oasi Wwf Stagni di Focognano, a Campi Bisenzio (Firenze), in un periodo molto interessante per gli avvistamenti, grazie alla presenza di decine e decine di fenicotteri, aironi e anatre, presenti per svernare.

I lavori, spiega una nota, saranno completati durante la prossima estate, quando verrà ultimato anche il centro visite. Le visite, fino al 15 maggio, sono possibili il sabato e la domenica in orari, 10 e 11:30 la mattina, e 15 e 16:30 (da aprile in poi) il pomeriggio. Inoltre tutti i giorni feriali sono a disposizione per le scolaresche e i gruppi organizzati (su prenotazione). Tutti i primi e i terzi sabati di ogni mese viene organizzata una giornata di volontariato, per introdurre i nuovi volontari alle azioni di gestione degli habitat e di conservazione delle specie.