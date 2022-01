ROSIGNANO – Il ministero della Transizione ecologica ha rinnovato l’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) a produrre per il sito di Rosignano (Livorno) di Solvay Chimica Italia, specializzata nella produzione di carbonato e bicarbonato di sodio, cloruro di calcio e perossidati, inclusa la linea Electronic Grade.

“Lo stabilimento Solvay di Rosignano – ha commentato il direttore dello stabilimento Nicolas Dugenetay – è da oltre un secolo parte attiva della comunità e il rinnovo dell’autorizzazione ci permette di continuare a dimostrare il nostro impegno ad operare in modo sicuro, sostenibile e secondo le migliori tecniche disponibili”.

Il rinnovo, ha fatto sapere l’azienda, conferma che lo stabilimento Solvay di Rosignano è assolutamente in regola per proseguire con la produzione di soda in sicurezza per i prossimi 12 anni. Il rinnovo del permesso conferma anche la quantità totale di solidi sospesi che è possibile scaricare in mare, per un ammontare massimo di 250mila tonnellate all’anno.