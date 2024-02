EMPOLI – Da lunedì 26 febbraio 2024, in seguito al termine dei lavori all’infrastruttura al bivio Olmatello, sarà ripristinata l’offerta dei collegamenti regionali diretti tra Empoli e Firenze Castello.

Contestualmente i treni a cui erano state aggiunte le fermate straordinarie di S. Donnino, Le Piagge e Lastra a Signa torneranno a circolare con la normale programmazione.

In particolare: i Regionali 18377, 18315, 18317, 18266, 18272 e 18289 non effettueranno più fermata a S. Donnino, i Regionali 18283, 18409 e 18415 non fermeranno a S. Donnino e Le Piagge e il Regionale 18204 non effettuerà più fermata a Lastra a Signa.