FIRENZE – Seicento milioni di euro per un aspetto tutto nuovo. Il Governo ha deciso di investire sulla riqualificazione dell’accoglienza turistica.

La cifra sarà ripartita nel prossimo quadriennio e oggi è il giorno del click day per accedere agli incentivi. Suddivisi in due tipologie: il credito di imposta fino all’80 per cento delle spese (anche cedibile) e un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento delle spese per un importo massimo di 40 mila euro (può arrivare in alcuni casi fino a 100 mila).

L’incentivo potrà essere utilizzato per il miglioramento dell’efficienza energetica, la riqualificazione antisismica, l’eliminazione di barriere architettoniche, la manutenzione straordinaria, restauri e ristrutturazioni, l’installazione di manufatti e prefabbricati, l’installazioni (per i complessi termali) di nuove piscine, la digitalizzazione e l’acquisto di mobili. La scadenza per la presentazione delle domande, al sito di Invitalia, è prevista per il prossimo 30 marzo.

“Mi auguro – ha sottolineato l’assessore regionale al turismo, Leonardo Marras – che ne approfittino il massimo delle strutture turistiche toscane. In questo modo potremo ulteriormente migliorare la nostra offerta”.