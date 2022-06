FIRENZE – Una gioia a metà. Frenata dall’impossibilità di fruire a pieno del risorse derivanti dal Pnrr. Eppure la Toscana esce bene dall’esito del bando per la riqualificazione dei borghi storici.

I comuni premiati sono 18, tutti i sotto i 5 mila abitanti, che beneficeranno di fondi variabili tra da 1 milione e 500 a 2 milioni e 500 mila euro. “Ci lascia un po’ d’amaro in bocca il fatto che molti di questi progetti non siano stati finanziati a causa dei meccanismi adottati, che hanno suddiviso le risorse per regione – ha affermato il presidente dell’Anci regionale, Matteo Biffoni -. Vista l’ampia partecipazione e le grandi aspettative che ci sono su tutti i territori, chiediamo quindi al Governo e al Parlamento che vengano stanziate ulteriori risorse, per poter scorrere le graduatorie ed offrire un’opportunità fondamentale di rinascita a chi ha tutte le carte in regola per meritarla”.

Da qui un appello alla Regione: “Spero che voglia sostenere la nostra richiesta e possa convogliare su questa linea risorse anche dai Fondi europei 2021-2027, in un’ottica di ampia collaborazione interistituzionale e di un rafforzamento delle strategie territoriali”.