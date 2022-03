FIRENZE – Conto alla rovescia per il ritorno alla normalità in vista della fine dello stato di emergenza sanitaria: dal 22 al 31 marzo, nei locali aderenti all’iniziativa promossa da Tni Italia-FederTerziario, saranno esposti cartelli per informare la clientela che dall’1 aprile non saranno più controllati i Green pass, anche al chiuso.

I motivi della fine delle restrizioni, spiega l’associazione in una nota, saranno spiegati nelle dirette Fb (pagina Tni Italia), che ogni giorno alle 17.30, dal 22 marzo, approfondiranno un tema. “Il Green pass è stato un fallimento – afferma Raffaele Madeo, presidente di Tni Italia-FederTerziario -, un elemento discriminatorio e di controllo che non ha aiutato l’economia e ha creato dei falsi ambienti sicuri. Abbiamo fatto tanti sacrifici, ci siamo adeguati alla legge, ma ora basta, è ora di tornare alla normalità”. Alle dirette interverranno il direttore di Tni Italia-FederTerziario Simone Giannerini, cuochi e albergatori di varie parti d’Italia e da Francia, Spagna e Germania, per confrontarsi sul costo dell’energia in Europa.