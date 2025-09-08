Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Domani, martedì 9 settembre, scatta l’allerta gialla per maltempo in gran parte della Toscana. L’unica eccezione è Massa-Carrara.

Le piogge inizieranno in tarda mattinata e saranno accompagnate da temporali sparsi, specialmente nella Toscana centro-settentrionale, compresa Firenze. Le zone maggiormente colpite saranno anche l’Isola d’Elba, il litorale livornese, e le province di Pisa, Lucca e Grosseto.

L’instabilità proseguirà nel pomeriggio con possibili rovesci di forte intensità. L’allerta gialla sarà in vigore fino a mezzanotte, anche se una pausa nelle precipitazioni è prevista tra le 20 e le 21. Nelle ore notturne rimarranno comunque possibili acquazzoni, in particolare lungo la costa, l’arcipelago toscano e nei settori nord-occidentali quali Garfagnana, Lunigiana, lucchesia e pistoiese.

Mercoledì 10 settembre la Toscana sarà ancora interessata da piogge diffuse con rovesci temporaleschi al mattino, mentre nel pomeriggio sono attese piogge più sparse, in graduale attenuazione verso sera. Giovedì 11 settembre la situazione si stabilizzerà con moderata variabilità sulle zone settentrionali tra Lucca e Firenze.

Infine, da venerdì tornerà il bel tempo, che dovrebbe mantenersi per tutto il weekend.