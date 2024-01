FIRENZE – Con la fine delle festività natalizie si avvicina il periodo dei saldi invernali. In Toscana quest’anno le lancette degli sconti scatteranno il 5 gennaio, giorno di vigilia dell’Epifania.

Le svendite di fine stagione dureranno 60 giorni e ci sarà tutto il tempo per portare a casa pantaloni, accessori, intimo, calzature e tanto altro, a prezzi scontati fino al 5 marzo 2024.

Federmoda-Confcommercio tramite i propri canali ha già diffuso un vademecum per gli acquisti sicuri. Anzitutto la possibilità di cambiare il capo dopo che è stato comprato viene generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo).

In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazioneo della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto. A discrezionalità del negoziante anche la possibilità di far provare o meno i capi di abbigliamento.