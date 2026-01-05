Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – Avvio in discesa per i saldi invernali 2026 in Toscana, con un bilancio complessivamente positivo nelle prime ore, soprattutto a partire dal pomeriggio di sabato e nelle città a forte vocazione turistica come Firenze.

A scattare la fotografia è Confcommercio Toscana, che registra un buon afflusso di clientela nei centri storici.

«L’apertura di sabato, in concomitanza con il ponte dell’Epifania, sta favorendo l’afflusso di visitatori e sostenendo il flusso di clienti nei negozi del centro storico», sottolinea il presidente di Federmoda Confcommercio Toscana, Paolo Mantovani.

Secondo Mantovani, molti consumatori avevano programmato da tempo gli acquisti, rimandandoli proprio all’avvio degli sconti. «Molti consumatori hanno atteso l’inizio degli sconti per finalizzare acquisti già valutati nel periodo pre-natalizio: a Natale, infatti, una parte delle spese si era concentrata su regali e accessori, mentre numerosi clienti avevano preferito rimandare l’acquisto di abbigliamento e calzature proprio in vista dei saldi», spiega.

Diverso lo scenario nei piccoli centri, dove il fenomeno si conferma più contenuto. «Qui i negozi lavorano prevalentemente con la clientela abituale, che grazie ai prezzi ribassati si concede uno o due acquisti in più, senza però picchi di affluenza», evidenzia ancora il presidente di Federmoda Toscana.

Nel complesso, l’avvio dei saldi nella regione conferma l’importanza del calendario nazionale, con una data unica di partenza che, osserva Confcommercio, aiuta a non confondere il cliente e a evitare forme di concorrenza sleale tra territori. Determinanti anche il ruolo del turismo e la qualità dell’offerta commerciale nel condizionare l’andamento delle vendite.

Sul fronte dei numeri, le stime previsionali di Confcommercio Toscana indicano che oltre sei toscani su dieci approfitteranno dei saldi invernali, con una spesa media pro capite di 139 euro, leggermente superiore al dato nazionale di 137 euro. Il giro d’affari complessivo per la regione è stimato in oltre 300 milioni di euro.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita