FIRENZE – Matteo Salvini ha difeso la nomina di Roberto Vannacci come responsabile della campagna elettorale della Lega in Toscana, rispondendo alle critiche di alcuni esponenti del partito nella regione.

«Io penso che Roberto Vannacci sia un contributo aggiunto in Toscana soprattutto, che è a casa sua, ma in tutta Italia, come lo sono i nostri ministri, i nostri governatori, i nostri 500 sindaci», ha dichiarato il vicepremier e segretario federale della Lega oggi a Firenze. Salvini era presente per presentare, insieme al vicesegretario federale Vannacci e al segretario regionale Luca Baroncini, le liste dei candidati alle prossime elezioni regionali toscane.

La scelta di Vannacci ha suscitato malumori tra alcuni consiglieri regionali uscenti del Carroccio e anche tra l’europarlamentare Susanna Ceccardi. Tuttavia, Salvini ha ridimensionato le polemiche, affermando: «Il dibattito è più che altro di interesse vostro, giornalistico. È chiaro che in Toscana il toscano Vannacci voce in capitolo è giusto che l’abbia, così come per le liste del Consiglio comunale di Milano il milanese Salvini qualche consiglio lo può dare, però, ripeto, tutti danno il loro contributo, ed è il benvenuto da parte di tutti».

Il leader leghista ha poi aggiunto un invito alla serietà e al confronto costruttivo: «Io apprezzo e stimo tutti, ma guardo avanti. Io non mi sono mai tirato indietro nella mia vita, anche nelle battaglie più difficili non ho mai fatto un passo indietro. Quindi, ognuno è libero di fare le sue scelte, non siamo una caserma. C’è tanta gente che entra, c’è anche qualcuno che può prendersi un pò di riposo».

A seguire è stato il turno del generale. «Il mio motto è stato quello ‘andiamo avanti sempre tutti insiemè. Nessuno è stato escluso, tutti avevano la possibilità di correre – ha sottolineato Vannacci -. Ricordo che candidarsi non è né un premio né una rendita di posizione ma è una responsabilità e un impegno, forse anche un dovere. Qualcuno ha preferito non farlo ed è libero di farlo, ma noi andiamo avanti tutti insieme per il bene della Lega in Toscana e in Italia».

E ancora: «Io trovo collaborazione ovunque, trovo entusiasmo, trovo partecipazione, non solo dentro il partito, ma anche con il popolo toscano che mi vede per le strade, che ho incontrato ieri a Viareggio, che ho incontrato in tanti altri posti dove giro, e che vogliono partecipare a queste elezioni e vedono in queste elezioni la possibilità di svoltare».

Nella precedente legislatura la Lega aveva consiglieri nell’assemblea toscana. Quattro hanno cambiato schieramento, mentre tra i candidati c’è solo Elena Meini.