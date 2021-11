SAN GIMIGNANO – Attivazione gratuita dell’identità digitale a due passi da casa. E’ l’innovativo servizio di cui potranno usufruire i cittadini di San Gimignano e messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Regione Toscana, per ottenere una identità digitale SPID, necessaria ad accedere ai servizi online delle pubbliche amministrazioni.

Come ottenere lo Spid in Comune

A partire da giovedì 11 novembre è attivo all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) lo sportello LepidaID per l’attivazione delle identità digitali SPID. Un servizio reso possibile grazie alla convenzione stipulata tra la Regione Toscana e la società a completa partecipazione pubblica Lepida S.c.p.a. Due le modalità di rilascio dell’identità SPID: previa registrazione online: l’utente avvia in autonomia la procedura online e si reca allo sportello solo per il riconoscimento de-visu; oppure l’utente opta per la modalità completamente assistita e tutte le fasi di rilascio dell’identità avvengono allo sportello comunale. In entrambi i casi è necessario avere un indirizzo e-mail già attivo e funzionante; avere un numero di telefono mobile; avere uno smartphone android o iOS con la possibilità di installare la app lepidaID; avere un documento di identità (carta d’identità, patente o passaporto) e la tessera sanitaria in corso di validità.

Obiettivo proseguire nella digitalizzazione della macchina comunale

«Si tratta di un nuovo servizio messo a disposizione dei sangimignanesi – affermano il sindaco Andrea Marrucci e l’assessore all’innovazione Gianni Bartalini – con l’obiettivo di proseguire nella digitalizzazione della macchina comunale offrendo al contempo ai nostri concittadini una ulteriore opportunità concreta e gratuita di interfaccia con le amministrazioni locali e centrali»

Cosa è SPID:

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è la chiave di accesso semplice, veloce e sicura ai servizi digitali delle amministrazioni locali e centrali.

Un’unica credenziale (username e password) che rappresenta l’identità digitale e personale di ogni cittadino con cui è riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione per utilizzare in maniera personalizzata e sicura i servizi digitali.