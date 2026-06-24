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Uffizi chiusi per il grande caldo da bollino rosso.

San Giovanni, patrono di Firenze, non ha protetto la città dal grande caldo di queste ore, nel giorno in cui la città si ferma in suo onore. E nemmeno il suo museo più importante, gli Uffizi, appunto.

La Galleria, infatti, ha deciso di contingentare gli ingressi per non far accalcare troppe persone nelle sale e, poi, in mattinata ha chiuso temporaneamente alle visite a causa del grande afflusso di persone e delle alte temperature nelle sale. Temperature che avrebbero raggiunto anche i 33 gradi. Responsabile sarebbe l’impianto di condizionamento che non ha retto.

Successivamente la direzione degli Uffizi ha deciso lo stop alla vendita dei biglietti per la giornata di oggi, con l’immancabile formarsi di una lunga coda di turisti sotto i loggiati, rimasti fuori, al caldo, in attesa. La direzione starebbe approntando soluzioni per rimettere a posto il funzionamento del sistema di condizionamento.

Ricco programma di celebrazioni per il patrono Alle ore 10.30 nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore la celebrazione della Santa Messa in omaggio a San Giovanni Battista e Cerimonia dell’Offerta dei Ceri da parte dell’Amministrazione Comunale e della Società San Giovanni Battista. Dalle 09.00 esibizione dei Bandierai degli Uffizi in Piazza della Signoria e dalle 9:30 partenza del Corteo Storico della Repubblica fiorentina. All’evento parteciperà la Famiglia del Gonfalone della Città di Firenze. Alle 14.45 la cerimonia di conferimento del Fiorino d’Oro, nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio. Alle 18.00 la finale del Torneo di Calcio Storico fiorentino, in piazza Santa Croce. La partita sarà preceduta dalla sfilata del Corteo storico della Repubblica Fiorentina e dall’esibizione dei Bandierai degli Uffizi. Sempre alle 18.00 il Palio Remiero di San Giovanni, organizzato dalla Società Canottieri Firenze, in Lungarno Anna Maria de’ Medici. E alle 22.00 lo spettacolo pirotecnico dei “Fochi di San Giovanni”, promosso dalla Società di San Giovanni Battista, in lungarno della Zecca.