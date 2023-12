LUCCA – Lucca fa pace con Sandro Pertini. Il Consiglio comunale ha dato il via libera all’intitolazione di una strada o piazza per l’ex presidente della Repubblica.

Nei mesi precedenti era nato un caso attorno alla bocciatura della mozione del consigliere Daniele Biancucci. ”Lucca non è una città che negherà mai una strada o una piazza a un presidente della Repubblica“ ha dichiarato il sindaco Mario Pardini ieri sera, per poi ribadire ancora una volta che la tanto discussa bocciatura di due mesi fa non era nel merito, bensì per le modalità. “Intitolare a Sandro Pertini una via o una piazza in un luogo adeguato alla sua figura e integrare la Commissione toponomastica del Comune, allargandone la composizione ad una rappresentanza dei gruppi di maggioranza e minoranza”, sono le richieste avanzate dai consiglieri del centrosinistra, che puntano ad una strada nuova e comunque importante.

Il risultato del consiglio comunale è stato accolto con soddisfazione anche dall’ex senatore Andrea Marcucci, presidente di Libdem Europei: “Un riconoscimento che la destra bloccò in modo dissennato, bene quindi il passo indietro”.