VOLTERRA – Il 30 Novembre scorso è stata depositata un’interrogazione, con richiesta di risposta scritta, da parte di Silvia Noferi, esponente dei 5 Stelle in Consiglio Regionale, riguardo alla questione pediatrica volterrana, che ha visto la parziale soppressione del servizio rivolto ai più piccoli abitanti di Volterra e della Val di Cecina.

Noferi ripercorre, nel suo documento, la cronistoria, citando la mobilitazione locale, ma facendo anche riferimento alla legge regionale del 24 Febbraio 2005, che sancisce, riguardo alla rete pediatrica regionale, “le migliori cure disponibili e la presa in carico e assistenza più adeguata al paziente pediatrico nel luogo più vicino alla sua residenza, sia in ambito ospedaliero che territoriale”. Un assunto da cui, secondo Noferi, non si può che prescindere.

Ricordando anche gli interventi del Difensore Civico regionale già dal 2015 sul tema, Silvia Noferi incalza la giunta regionale chiedendo ufficialmente quali azioni concrete siano state “messe in atto per riattivare il servizio pediatrico diurno con accesso diretto, istituire il servizio di osservazione breve pediatrica e la guardia medica/reperibilità pediatrica notturna, presso l’Ospedale Santa Maria Maddalena di Volterra”.

L’interrogazione prosegue chiedendo “quali sono i tempi previsti per lo svolgimento del concorso” e per l’assegnazione “dei nuovi pediatri all’Ospedale in questione” e con altre domande puntuali per il ripristino del servizio e la sua implementazione.