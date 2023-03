FIRENZE – Parere positivo della commissione Sanità, presieduta da Enrico Sostegni sul bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023-25 dell’Agenzia regionale di sanità (Ars). La Commissione si è espressa a maggioranza sulla richiesta di parere al Consiglio regionale e sull’assegnazione di risorse finanziarie per l’esercizio 2025.

Il bilancio di previsione 2023 dell’Ars è costituito da un fondo ordinario di 3 milioni 415 mila euro, uguale a quello dell’anno scorso, e da altri finanziamenti per attività progettuali e di ricerca, per un ammontare di 1 milione e 260 mila euro.

Per quanto riguarda la distribuzione del fondo ordinario, il 79 per cento viene impiegato per gli stipendi del personale e il 15 per cento per la gestione dell’immobile (a sua volta il 37 per cento di questa voce, pari a 499 mila euro, è composta dalle spese per i sistemi informatici).

Per quanto riguarda gli altri finanziamenti per attività progettuali e di ricerca, il 27 per cento è stanziato dalla Regione Toscana, il 34 per cento è stanziato da altri enti pubblici, il 20 per cento da altri soggetti e il 14 per cento da partner del mondo delle imprese private e sociali.

Anche per l’anno 2025 si è preso atto della previsione dalla conferma del finanziamento del fondo ordinario di gestione per Ars di 3 milioni 415 mila euro.

L’Agenzia regionale di sanità è un ente tecnico della Regione Toscana con finalità di consulenza e ricerca rivolte ai referenti istituzionali, ai soggetti ed alle organizzazioni che operano nel sistema sanitario e sociale regionale nonché a una molteplicità di partì interessate. Attraverso la propria attività fornisce informazioni e strumenti a supporto della programmazione regionale e dei processi decisionali e di rinnovamento organizzativo, sia di livello regionale che locale.