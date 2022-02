SIENA – “Non ci sono più le condizioni, e a questo punto dubito che ci siano mai state, per continuare a far parte di questa amministrazione”. Sara Pugliese ha lasciato la carica di assessore alla Cultura.

Le dimissioni sono scritte nere su bianco in una lunga lettera che ha inviato al sindaco Luigi De Mossi. Pugliese dal 2018 ha avuto tre deleghe. L’ultimo delle quali arrivata dopo un rimpasto di giunta, nel quale il primo cittadino lasciò l’incarico che aveva mantenuto dall’inizio del mandato. Per altro, solo dopo aver portato a termine una manovra per ridisegnare l’assetto del Santa Maria della Scala.

Il passaggio di deleghe è uno dei punti toccati nella missiva. “Alla metà di agosto 2021, a causa esclusivamente di motivazioni politiche, mi è stato comunicato che non avrei più gestito la delega che stavo portando avanti. In cambio e per giustificare questo immeritato trattamento, avrei ricevuto la delega alla Cultura – ha scritto Pugliese -. Ho iniziato a crearmi di nuovo una squadra. Questo però non era sufficiente, perché come ebbi modo di dirle, la delega alla Cultura era mia soltanto formalmente, dato che in realtà continuava a essere svolta da lei, signor Sindaco”.

La questione al centro del passio indietro però è soprattutto di natura politica. “Ho dato fiducia a questa coalizione con la volontà di mettermi in gioco, da cittadina senese, il mio contributo, ma purtroppo con il tempo la suddetta coalizione ‘civica’ si è andata a snaturare, avvicinandosi sempre più ai partiti di centro-destra e perdendo la sua vocazione originaria”.

Pugliese era il membro di giunta che faceva riferimento a Mauro Marzucchi, consigliere di “Siena Futura” e già vicesindaco per il centro-sinistra. In pratica un corpo estraneo, e non da ora, come era facile osservare nei Consigli comunali che si sono svolti al Santa Maria della Scala. Sulla sua decisione inoltre potrebbe aver pesato il legato con Emanuele Montomoli, uno dei profili più “caldi” per la candidatura a sindaco nel 2023. Un nome caro alle forze civiche. Anche se la loro galassia è vasta.