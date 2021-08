BUONCONVENTO – Tragedia questa mattina nel territorio di Buonconvento (Siena) dove una donna di 40 anni è morta dopo essere stata sbalzata da una mongolfiera in fase di atterraggio.

La donna è precipitata da un’altezza di circa dieci metri intorno alle 7,30. Secondo una prima ricostruzione la donna, pilota di mongolfiera, aveva accompagnato alcuni turisti in un volo suggestivo per ammirare le bellezza del paesaggio e dopo aberli fatti scendere, per cause in corso di accertamento, la mongolfiera, con la sola donna a bordo ha ripreso quota, facendola sbalzare fuori. Sul posto Pegaso e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Sul posto anche Carabinieri e Vigili del Fuoco.

L’agenzia nazionale per la sicurezza del volo «ha aperto un’inchiesta di sicurezza ed inviato sul posto un proprio investigatore per svolgere sopralluogo operativo» a seguito dell’incidente di questa mattina, lo rende noto la stessa ANSV.

Sono in corso gli interrogatori ai testimoni oculari dell’incidente che questa mattina ha portato al decesso di una donna, pilota di volo, che a Buonconvento (Siena) è stata sbalzata fuori dalla mongolfiera per cause in corso di accertamento. I Carabinieri stanno ascoltando i turisti, una decina e quasi tutti stranieri, che hanno assistito all’accaduto dopo essere scesi dalla mongolfiera che ha ripreso il volo improvvisamente e da un’altra rimasta a terra. I testimoni, secondo quanto si apprende, sarebbero tutti ospiti di un resort nelle vicinanze dell’incidente.

Sull’accaduto, insieme all’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, indaga il pm di Siena Niccolò Ludovici che ha disposto l’autopsia sulla salma della donna 39enne originaria di Cesena e nominato anche un consulente tecnico. Tre le ipotesi al vaglio su cui si stanno concentrando gli inquirenti: errore umano, guasto tecnico alla mongolfiera oppure un inaspettato evento atmosferico.