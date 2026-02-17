Tempo lettura: 3 minuti

Julia Markowska suona la carica degli atleti paralimpici italiani di scherma. Da giovedì 19 a domenica 21 febbraio infatti a Pisa, sulle pedane del PalaCus, è in programma la Coppa del mondo paralimpica di scherma. E gli atleti italiani sono pronti a fare incetta di medaglie.

Sono attesi in città quasi 400 atleti partecipanti in rappresentanza di 29 Paesi. La spedizione azzurra sarà composta da 25 atleti, con Bebe Vio Grandis nel ruolo di capo delegazione e Matteo Betti, capitano.

L’atleta

«Ci piace gareggiare a Pisa – ha detto Julia Markowska che quest’anno gareggerà di spada e sciabola della Nazionale italiana -. Il fascino di competere in casa con un pubblico che ci accoglie e ci sostiene per noi fa la differenza. Come prima tappa dell’anno vogliamo cominciare bene perché abbiamo il dovere di dimostrare chi siamo e confermare quello che abbiamo fatto fino a qui».

il Commissario tecnico

«Non vediamo l’ora di scendere in pedana, i ragazzi sono pronti e sicuramente avremo un pubblico caldo a sostenerci – gli fa eco il commissario tecnico della nazionale di fioretto, Alessandro Paroli -. Ci stiamo preparando al meglio a questa tappa della Coppa del mondo. In questi giorni stiamo finendo gli allenamenti al Centro di preparazione olimpica di Tirrenia e giovedì tutta la squadra azzurra sarà pronta a scendere in pedana. Pisa è per noi una tappa fondamentale, una gara in Italia della Coppa del mondo è sempre qualcosa di speciale e ci fa particolarmente piacere fare bella figura. Oltretutto questo è un anno molto importante, perché il prossimo questa gara sarà di qualificazione per le para Olimpiadi del 2028 e Pisa sarà la prima nell’anno di quattro gare».

Il presidente federale

«La Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa è un evento clou per la nostra Federazione, una straordinaria espressione di competizione ai massimi livelli e inclusività autentica che è alla base della nostra visione – il commento del presidente federale Luigi Mazzone –. Nel 2026 la FIS celebra il 15° anno di attività integrata e dopo gli eccellenti risultati del Mondiale di Iksan siamo consapevoli d’essere nel pieno di un lavoro cruciale, che stiamo conducendo con la nostra consigliera referente Daria Marchetti e il fondamentale supporto della super campionessa Bebe Vio, per favorire l’ampliamento della base e una promozione sempre più efficace del settore paralimpico. Ringrazio l’US Pisascherma, dal presidente Giovanni Calabrò a tutto il suo staff, così come gli enti e le realtà del territorio che sono coinvolti, per uno sforzo organizzativo che farà ancora una volta di questa manifestazione un vanto della scherma italiana».

«Onore accogliere atleti da tutto il mondo»

«Ospitiamo con grande piacere e orgoglio questa undicesima edizione della Coppa del mondo paralimpica di Pisa – dice Frida Scarpa, assessore allo sport del Comune di Pisa -. Quasi 400 partecipanti, con delegazioni da 29 Paesi, per un evento che da anni si tiene nella nostra città. Questa sarà un’edizione particolarmente importante perché tappa fondamentale per arrivare alle qualificazioni del prossimo anno per le Olimpiadi paralimpiche del 2028. Ringrazio in particolare il Comitato organizzatore per il grande sforzo che mette per questo evento e per avere candidato la nostra città fino al 2029».

Il programma delle gare

Giovedì 19 febbraio si apre con la spada femminile, che vedrà l’Italia rappresentata da Julia Markowska nella categoria B e da Sofia Brunati e Sofia Garnero nella A, e con il fioretto maschile, specialità in cui saranno impegnati nella categoria A il capitano Matteo Betti, Emanuele Lambertini, Luca Platania Parisi, Mattia Galvagno, Giuseppe Becciu, Samuele Frascaroli ed Elio Iozzi; nella B invece toccherà a Michele Massa, Gianmarco Paolucci e Leonardo Rigo.

Venerdì 20 febbraio spazio alla sciabola maschile e al fioretto femminile. Guida la schiera degli sciabolatori italiani Edoardo Giordan, cinque volte vincitore a Pisa, in gara nella categoria A con Gabriele Maria Albini e Mattia Galvagno, mentre nella B saranno in pedana Gianmarco Paolucci, Andrea Jacquier, Davide Costi, Salvatore De Falco e Fausto Niro; tra le fiorettiste, invece, nella categoria B la campionessa del mondo Andreea Mogos e nella A la capitana Loredana Trigilia e Sofia Garnero.

Sabato 21 febbraio le ultime quattro competizioni individuali con la sciabola femminile e la spada maschile. Le sciabolatrici azzurre saranno Julia Markowska, Andreea Mogos e Gloria Lorenzetti nella categoria B, Loredana Trigilia, Sofia Brunati e Gaia De Rossi nella A; tra gli spadisti in gara nella categoria A Emanuele Lambertini, Luca Platania Parisi, Edoardo Giordan, Gabriele Maria Albini, Saverio Bucci e Samuele Frascaroli; nella B Michele Massa, Andrea Jacquier, Leonardo Rigo, Davide Costi, Salvatore De Falco e Simone Rabitti.

Domenica 22 febbraio il sipario calerà con tre prove a squadre: le formazioni italiane saranno in pedana nella sciabola femminile (Loredana Trigilia, Julia Markowska e Andreea Mogos), nel fioretto maschile (Emanuele Lambertini, Luca Platania Parisi, Michele Massa e Matteo Betti) e nella spada femminile (Sofia Garnero, Sofia Brunati e Julia Markowska).