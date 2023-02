SIENA – Una notte di paura quella appena trascorsa per gli abitanti di Siena e della provincia senese. Dalle 21.51 di ieri sera la terra ha tremato per ben 43 volte con una scossa, la più intensa, di magnitudo 3.5 che ha spaventato la popolazione che è scesa in strada.

Non si sono registrati danni e feriti ma in queste ore le squadre della Polizia Municipale e della Protezione Civile stanno anche effettuando un monitoraggio sulle strade e sulle strutture comunali. Negli edifici scolastici sono presenti i dirigenti.

Per la giornata di oggi De Mossi ha firmato ieri sera l’apposita ordinanza per la chiusura delle scuole e dei musei cittadini. Chiuse anche le altre scuole di ogni ordine e grado, così come le Università.

Il Comune di Siena è in allerta con i propri uffici, in particolare Polizia Municipale e Protezione Civile e raccomanda, nel caso si voglia uscire dalla propria abitazione, di recarsi in spazi aperti. Seguendo le indicazioni della protezione civile (https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/in-caso-di-terremoto).