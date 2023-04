FIRENZE – Sciopero nazionale di otto ore domani, venerdì 14 aprile di tutto il personale Trenitalia. A proclamarlo sono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal. La protesta si terrà dalle 9 alle 17.

I sindacati, in una nota, denunciano che “dalla fine della pandemia di fatto sono andate a peggiorare le condizioni di lavoro sia dei ferrovieri che degli addetti delle ditte appaltatrici di pulizia e di ristorazione”. “In Toscana – spiega la Filt Cgil (Cgil) – si registrano significative carenze di personale nelle biglietterie e assistenza ai viaggiatori, nel settore equipaggi oltre che nel comparto della manutenzione. Per essere chiari, ad oggi le carenze non sono state sanate e non si vedono all’orizzonte né assunzioni né investimenti nei diversi settori. La mobilitazione in Trenitalia è stata quindi inevitabile: e non solo per le carenze di personale ma anche per una qualità della vita lavorativa che oggi più che mai emerge come una condizione irrinunciabile”. Tra l’altro, nel settore della manutenzione, il sindacato evidenzia che “abbiamo tutt’ora in atto una vertenza assieme agli altri sindacati, e con il coinvolgimento delle istituzioni regionali e cittadine, che ci vede impegnati convintamente nel sostenere che vi sia la necessità di assistere ad una crescita e uno sviluppo del settore della manutenzione, che per noi deve tradursi in investimenti di riqualificazione impianti al fine di manutenere i nuovi treni, anche attraverso la reinternalizzazione delle attività manutentive, che oggi vedono una loro esternalizzazione, in alcune realtà, di oltre il 45% del lavoro sviluppato”.