SIENA – Il Consorzio di Tutela della Cinta Senese Dop è in lutto per la scomparsa, dopo lunga malattia, a soli 54 anni di Nicola Zanda, suo primo, indimenticato presidente.

Tra i soci fondatori del Consorzio, nato alla fine dell’anno 2000, fondamentale è stato il suo contributo negli anni Novanta per il salvataggio dall’estinzione della Cinta Senese e la rinascita di questa pregiata razza ora conosciuta in tutto il mondo grazie anche al suo prezioso contributo e impegno. Imprenditore senese, appassionato allevatore, era proprietario della Fattoria “Il Colle”, alle Ville di Corsano, nel territorio del comune di Monteroni d’Arbia. Zanda è stato anche assessore al bilancio e alle attività produttive del Comune di Buonconvento.

Grazie alla sua lungimiranza e costante attività ha accompagnato nei suoi primi passi il Consorzio favorendone e consolidandone il suo sviluppo.

“Ancora lo ricordo in Piazza del Campo – rileva l’attuale presidente del Consorzio, Daniele Baruffaldi – il 18 ottobre scorso quando gli allevatori di Cinta sono tornati in Piazza del Campo con i loro pregiati animali. In quell’occasione è voluto essere comunque presente, sebbene già sofferente per la malattia che lo ha precocemente strappato all’affetto dei suo cari e di noi tutti. Fino all’ultimo ci è stato vicino con i suoi preziosi consigli. Oltre che un appassionato e competente allevatore, perdiamo un amico su cui potevamo sempre contare”.