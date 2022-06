LIVORNO – Il suo cacciucco a fatto girare la testa a tanti. Impossibile resistergli, perché Giuseppe Mancini, per tutti Beppino, scomparso oggi a 72 anni, in quella pietanza metteva sé stesso e tutta la tradizione della sua città.

La Barcarola, il suo regno, era un rifugio prediletto da personaggi più o meno illustri, ma soprattutto dall’ex presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, un amico più che un cliente. “Una triste notizia in questo primo giorno di giugno con la scomparsa del caro confratello emerito Giuseppe Mancini conosciuto come ‘Beppino’ nel suo impegno di noto ristoratore della Barcarola. Sempre vicino alla nostra Confraternita da meritare il titolo di confratello emerito – ha affermato il governatore Stefano Del Vivo -, insieme al Magistrato al direttore ed alla fratellanza tutta, dichiaro il lutto della Misericordia di Antignano fino al giorno dei funerali, ci stringiamo in preghiera con la moglie e la famiglia”. I funerali si svolgeranno domani.