ROMA – Sfileranno uno di fianco all’altro, lungo i Fori Imperiali. Trecento sindaci da tutta Italia si uniranno domani alla parata in occasione della Festa della Repubblica.

Una cerimonia introdotta nel 2016 e sospesa negli ultimi due anni a causa del Covid. A guidarli il presidente dell’Anci e primo cittadino di Bari, Antonio Decaro: “Dopo le grandi difficoltà del periodo pandemico e nel pieno di una gravissima crisi internazionale, la presenza in prima fila dei sindaci con la fascia tricolore è il simbolo dell’impegno degli ottomila Comuni italiani quale ‘prima linea’ istituzionale e tessuto connettivo del Paese, come li ha definiti il presidente Mattarella”.

Il presidente ha sottolineato anche un’emergenza che sta mettendo alla prova le amministrazioni: “In questo momento particolare la presenza dei sindaci sottolinea anche il ruolo che i Comuni stanno svolgendo per l’accoglienza e l’inclusione dei profughi dell’Ucraina, facendosi carico dei servizi di assistenza nei nei territori del Paese soprattutto per i soggetti più fragili della popolazione: donne, anziani, minori non accompagnati”. Nutrita la rappresentanza della Toscana: Brenda Barnini (Empoli), Marco Ermini (Castiglion Fibocchi), Giacomo Termine (Monterotondo Marittimo), Diego Cinelli (Magliano in Toscana), Daniele Donati (Rosignano Marittimo), Annalisa Folloni (Filattiera), Marco Pinelli (Podenzana), Manolo Garosi (Pienza), Gabriele Toti (Castelfranco di Sotto), Ferdinando Betti (Montale), Filippo Carlà Campa (Vicchio),Tommaso Triberti (Marradi).