ROMA – La portata rivoluzionaria della tecnologia va di pari passo con l’importo dell’appalto.

Per 2,7 miliardi di euro Rete ferroviaria italiana ha aggiudicato la gara per la progettazione e la realizzazione su tutto il territorio nazionale dell’Ertms (European rail transport management system). Si tratta del più evoluto sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni e dei sistemi a esso correlati. Inoltre, favorisce l’interoperabilità tra operatori ferroviari provenienti da diverse nazioni e migliora le prestazioni aumentando l’affidabilità, permettendo il passaggio di un numero maggiore di treni e contribuendo a una maggiore puntualità.

Il bando prevedeva quattro lotti, basata sulla suddivisione territoriale. Il nord, 1.885 chilometri di linee per un importo di 1,3 miliardi; il centro-sud, 1.400 chilometri di linee per 900 milioni; il centro, 530 chilometri di linee per 323 milioni; il sud, 405 chilometri per 251 milioni. Il sistema riguarderà anche alcune linee toscane: Pontassieve – Faenza, Borgo S.Lorenzo – Firenze Campo di Marte, Grosseto – Civitavecchia, Firenze Rovezzano – Arezzo – Terentola linea storica, Campiglia – Grosseto.