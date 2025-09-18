Tempo lettura: < 1 minuto

PISA – Tragico incidente nella giornata di ieri a Pisa, dove un giovane è morto e un secondo è in gravissime condizioni in seguito a uno scontro frontale in moto.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio a pochi metri dal parcheggio dell’Ikea, nella periferia sud della città, e da quanto emerge due motociclette, entrambe guidate da due studenti delle scuole superiori, si sarebbero scontrate con violenza.

L’impatto è stato devastante ed entrambi i ragazzi sono finiti in arresto cardiorespiratorio. Le condizioni di uno, classe 2008, sono apparse subito gravissime ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello in codice rosso. Purtroppo lo sforzo dei soccorritori è stato vano perché il giovane è deceduto per le ferite prima di arrivare al policlinico.

Il secondo motociclista, invece, ha ripreso conoscenza dopo le manovre salvavita dei soccorritori ed è stato ricoverato in gravissime condizioni in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale pisano. Le dinamiche del sinistro sono al vaglio della municipale