SIENA – Terremoto nel Senese. Alle ore 21.51 la terra ha tremato per una scossa di magnitudo di 3.5. L’epicentro è stato individuato a Siena ad una profondità di 7,7 km.

La scossa è stata udita bene oltre che a Siena anche a Monteroni d’Arbia, a Monteriggioni, a Castelnuovo Berardenga, Murlo, Castellina in Chianti ma anche in Val d’Orcia.

Al momento non ci sarebbero danni ma il boato è stato udito dalla popolazione che è scesa immediatamente in strada.

Altre due scosse sono state registrate pochi minuti dopo, la prima di intensità 2.1 e una terza di 1.8. In totale l’Ingv ha registrato 9 scosse.

Il Comune di Siena ha fatto sapere che il sindaco Luigi De Mossi e i tecnici comunali stanno effettuando sopralluoghi in città confermando che, al momento non ci sono segnalazioni di danni.

“Con la nostra sala operativa stiamo verificando la situazione, al momento nessuna segnalazione di danni”. Lo scrive sui social il presidente della Toscana Eugenio Giani.

“Stanno seguendo altre numerose scosse con magnitudo fino a 2.7. La scossa è stata avvertita in gran parte della Toscana, sono in corso le verifiche agli edifici”.Lo scrive il presidente della Toscana Eugenio Giani sui social spiegando che “molte persone si sono riversate in strada, gli operatori del sistema di Protezione Civile e personale dei Comuni stanno effettuando controlli e fornendo assistenza”.