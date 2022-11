FIRENZE -La scossa di terremoto registrata nelle Marche è stata sentita anche in Toscana, in particolare, spiega il presidente della Regione Eugenio Giani su twitter le chiamate “da chi ha avvertito maggiormente le scosse” sono arrivate da Arezzo e Firenze. “Con gli operatori del Nue 112 Regione – aggiunge – stiamo supportando la centrale delle Marche rispondendo alle tantissime chiamate di soccorso”. Nel’Aretino il terrmeoto è stato chiaramente sentito in particolare in Valtiberina e Valdichiana. Le oscillazioni si sono protratte per alcuni secondi provocando paura tra le persone che abitano soprattutto ai piani più alti. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco.