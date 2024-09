FIRENZE – “Educare oggi è difficile, ma non è impossibile”. L’esortazione rivolta dai vescovi toscani in vista dell’inaugurazione del nuovo anno scolastico.

“Il compito e la responsabilità di educare sono il compito e la responsabilità più grandi che una persona possa svolgere poiché il destinatario di questo compito è una persona umana perché sempre più si realizzi come una persona umana – scrive il vescovo di Volterra Roberto Campiotti, delegato della Cet per la scuola, in un messaggio rivolto agli insegnanti attraverso le pagine di Toscana Oggi in uscita in questi giorni -. È evidente che nell’universo intero, non esista nulla di più prezioso di una persona umana. Per questo l’educazione è difficile, poiché normalmente le cose più grandi sono le più difficili”.

Secondo il delegato dei vescovi toscani per la scuola “la domanda fondamentale che ogni educatore non può non porsi nei confronti dell’educando è la domanda sul suo destino: chi diventerà questo ragazzo che è affidato alle mie cure? Che cosa sarà di lui? Quale sarà il suo avvenire? Non solo nel senso di quale professione eserciterà, ma quale uomo sarà: se sarà capace di riconoscere ciò che è bene e ciò che è male e liberamente scegliere il bene; se sarà capace di dedicarsi liberamente a costruire una comunità giusta e rispettosa con le altre persone”.

Educare allora, scrive Campiotti, “significa rendere l’educando una persona capace di pensare, capace di scegliere liberamente, capace di lavorare, capace di convivere con le altre persone; capace di un rapporto con Dio in cui trova la pienezza della vita, capace di vivere una buona vita su questa terra ma aperta e in cammino alla pienezza della vita eterna. Il vero pericolo dell’opera educativa è quello di non mantenere sempre la misura intera della dignità e della grandezza dell’educando”.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di Agenziaimpress https://whatsapp.com/channel/0029VaCrCSY1SWt7Q1XU3Z0A

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!