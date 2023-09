TERRANUOVA BRACCIOLINI – Bracca incrociate all’Opificio Tecnologico di Terranuova Braciolnini (Arezzo). Lo sciopero, della durata di 16 ore, si svolgerà oggi e lunedì.

“Registriamo strategie, progetti, annunci. Tutto bene ma quasi tutto non realizzato – ha affermato Gianni Rialti della Fiom Cgil -. Così abbiamo praticamente esaurito la cassa integrazione, stiamo ‘raschiando il barile’ delle ferie e dei permessi, non si lavora a pieno regime e non si è ancora riscosso lo stipendio di luglio”.

Secondo il sindacalista, si tratta di “un’azienda innovativa ma in crisi tradizionale. Continunano a fare annunci e strategie che, sulla carta, avrebbero già dovuto saturare la produzione. La realtà, poi, è drammaticamente diversa e pone seri interrogativi sul futuro di 35 lavoratori e di altrettante famiglie. Qui l’età media è bassa, non si arriva ai 40 anni”.