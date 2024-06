FIRENZE – In ballo ci sono 116 milioni di finanziamenti europei. Destinati a 151 regioni del Vecchio continente nell’ambito del programma Ecosistemi europei di innovazione di Horizon Europe.

Quelle italiane sono 16: Piemonte, Liguria, Lombardia, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, provincia autonoma di Bolzano e di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Bruxelles provvederà anche a sostenere le regioni attraverso attività di community building, eventi di matchmaking e azioni di comunicazione mirate.

Ad annunciare l’elenco dei territori che ora dovrà siglare un accordo di sovvenzione con l’Ue sono state le commissarie per la Coesione, Elisa Ferreira, e quella per l’innovazione e la ricerca, Iliana Ivanova, durante la sessione plenaria del Comitato europeo delle regioni in corso a Bruxelles.

“Quando le politiche regionali e di innovazione dell’Unione europea sono strategicamente allineate e adottano un approccio basato sul luogo, possono creare potenti sinergie che consentono alle regioni e alle città di creare posti di lavoro, prosperare economicamente e crescere in modo sostenibile”, ha commentato il presidente del Comitato, Vasco Alves Cordeiro, secondo cui “l’innovazione deve rimanere un forte pilastro della futura agenda strategica dell’Ue”.