FIRENZE – Dario Nardella è pronto a un passo di lato. Domani pomeriggio il sindaco di Firenze dovrebbe annunciare la decisione di non correre per la segreteria del Pd.

Il primo cittadino sposerebbe la causa di Stefano Bonaccini, sempre più favorito per succedere a Enrico Letta. Il governatore emiliano lo avrebbe convinto a fargli da guardaspalle nella campagna elettorale, che al momento vede in campo l’ex ministro Paola De Micheli e in procinto di accedervi il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, e Elly Schlein, vice di Bonaccini in Emilia Romagna.

Nardella avrebbe il compito di guidare il comitato e di allargare i confini dell’area di riferimento. Insomma fare da collante tra le varie correnti, guardando possibilmente a sinistra.