CAPOLIVERI – L’Isola d’Elba ha un nuovo piano antincendi. Il progetto, che è stato presentato a Capoliveri, interessa oltre 22 mila ettari.

Per gli interventi di prevenzione sarà investita una prima somma di 215 mila euro, che attingerà direttamente alle risorse statali della Strategia forestale nazionale e non graverà quindi sui bilanci regionali. “Sono azioni importanti e fondamentali – ha sottolineato la vicepresidente regionale Stefania Saccardi – per prevenire gli incendi in stagioni particolarmente siccitose che mettono a rischio parti importanti del nostro territorio boscato, rispetto alle quali è importante attrezzarsi per essere sempre più pronti effettuare interventi mirati ed efficaci”.